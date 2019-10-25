Sarıbay, o toplantıya gazetecilerin alınmamasına tepki gösterdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Kartepe Zirvesi'ne ilimizde görev yapan yerel basın mensuplarının büyük bir çoğunluğunun alınmaması büyük tepki uyandırdı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay'da yaşananlara tepki göstererek şunları kaydetti:

“Kocaeli'de özellikle kış turizminde büyük önem arz eden Kartepe ilçesinde düzenlenen geniş katılımlı toplantıya basın mensuplarının alınmaması kabul edilemezdir. Bu kentin gelişimine katkıda bulunmak, hem siyasetçinin, hem kamunun hem halkın sesi olmak için canla başla gece gündüz demeden çalışan gazetecilerimizin hangi güvenlik gerekçeleri ile toplantıya alınmadığı açıklanmalıdır. Görevlerini yapması engellenen gazetecilerimize yönelik sergilenen bu tutum onur ve gurur kırıcıdır. Toplantının yapıldığı yere dahi gitmek bile büyük bir zaman alırken, programlarını aksatmak pahasına oraya giden ve katılımları engellenen gazetecilerimize yönelik gerçekleşen bu hadiseyi şiddetle kınıyor, bu tür bir olayın bir daha yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kent dinamiklerini göreve davet ediyorum. "