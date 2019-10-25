Kocaeli’de uzun yıllar görev yapan Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Sertbaş uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Dün hayatını kaybeden Sertbaş’ın cenazesine eski Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Yıldırım, danışmanı Ömer Sertbaş’ın ağabeyi olan Mehmet Sertbaş’ın cenaze törenine katılmak üzere Kocaeli’deydi. Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan Yıldırım’a Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de eşlik etti. Sertbaş’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Binali Yıldırım Kocaeli’ye geldi!
Kocaeli’de uzun yıllar görev yapan eski Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Sertbaş’ın cenazesine eski Başbakan Binali Yıldırım da katıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz