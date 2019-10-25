Öğretmenler Kupası’nda başrol yine bizim

"Türkiye Öğretmenler Kupası" Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından davet edilerek, mayısta Ankara'da Merkez Yürütme Kurulu çalışma grubundaki ekip arkadaşlarıyla şartnamesini hazırlanan "Türkiye Öğretmenler Kupası" tanıtım toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Gençlik Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun açılış konuşmaları ve ilgili Federasyonların Başkanlarının katılımıyla yapıldı. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve Kocaeli’nin ağırlıkta olduğu organizasyonun gelecek yıllarda daha fazla branşla yapılması düşünülüyor. Göksel Ali Argun “Tanıtım toplantısına davetlerinden dolayı sayın bakan Ziya Selçuk ve Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Adnan Boyacı'ya teşekkür ederiz. Öğretmen mutlu olursa öğrenci de mutlu olur” dedi.