U14’ler bugün potaya yükseliyor

Kocaeli U14 Basketbol Ligi’nde iki grubun 3 maçı bugün oynanıyor. Maçların üçü de İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. 10.00’daki maçta Gelişim ile Doğu (A) takımları karşılaşacak. Bu maç A Grubu’na ait. C Grubu’nda ise art arda 11.30’da Hannibal-A ile Kocaeli Basket A ve Seymen Koleji ile İzmitspor karşı karşıya gelecek.