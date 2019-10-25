Kocaeli U14 Basketbol Ligi’nde iki grubun 3 maçı bugün oynanıyor. Maçların üçü de İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. 10.00’daki maçta Gelişim ile Doğu (A) takımları karşılaşacak. Bu maç A Grubu’na ait. C Grubu’nda ise art arda 11.30’da Hannibal-A ile Kocaeli Basket A ve Seymen Koleji ile İzmitspor karşı karşıya gelecek.
Bugün 14:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:47 TSİ
U14’ler bugün potaya yükseliyor
Kocaeli U14 Basketbol Ligi’nde iki grubun 3 maçı bugün oynanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz