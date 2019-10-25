Yelkeniler, Ford Otosan Şampiyonası sonrasında bu kez Cumhuriyet Kupası için parkura çıkıyor. Tüm kategorilerdeki şampiyona 8.30’da başlayacak. Müsabakalar Derince Yelken Kulübü Yarış Parkuru’nda yapılacak.
Bugün 14:46 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:47 TSİ
Yelkenler Cumhuriyet için açılacak!..
Yelkeniler, Ford Otosan Şampiyonası sonrasında bu kez Cumhuriyet Kupası için parkura çıkıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz