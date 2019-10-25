Cumhuriyet Koşusu bugün Sekapark’ta

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Geleneksel hale getirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu, bugün yine Sekapark’ta start alacak. Tüm yaş kategorilerine açık şampiyonada yabancı atletler de yerini alacak. Koşular saat 10.30’da başlayacak.