Cumhuriyet Koşusu bugün Sekapark’ta

Geleneksel hale getirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu, bugün yine Sekapark’ta start alacak. Tüm yaş kategorilerine açık şampiyonada yabancı atletler de yerini alacak. Koşular saat 10.30’da başlayacak.
Geleneksel hale getirilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Koşusu, bugün yine Sekapark’ta start alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz