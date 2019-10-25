Uluslararası Fuar Merkezi’nde 29 Ekim telaşı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96’ıncı yıl dönümünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin birçok noktasında yapılacak. Büyükşehir tarafından 29 Ekim’e özel olarak organize edilen Cumhuriyet ve Gençlik Festivali ise 26-29 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Söz konusu festivalde çeşitli etkinlikler, gösteriler, yarışmalar, Cumhuriyet Koşusu ve Yüksek Sadakat, Ceza, İlyas Yalçıntaş gibi tanınan sanatçılar Uluslararası Fuar Merkezi’nde konser verecek; Güven İslamoğlu, Ömer Başdoğan (Nalet Bebe), Hayrettin gibi isimler ise söyleşide vatandaşlarla bir araya gelecek. Ayrıca etkinlikler kapsamında MFÖ Seka Park’ta konser verirken, arabada açık hava sinema etkinliğinde “Türk İşi Dondurma” isimli film Milli İrade Meydanı’nda gösterime sunulacak.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Festivalin başlamasına bir gün kala Uluslararası Fuar Merkezi’nde çalışmalar hızlandırıldı. Fuar alanına sahne kurulurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi amblemi taşıyan bayraklar görevliler tarafından asılmaya başlandı. Bir diğer yandan alan ve fuar girişi polis bariyerleri ile kapatıldı.