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Bugün 14:51 TSİ- Spor G: Bugün 14:55 TSİ

SÜPER A’da can pazarı

Kocaeli Süper Amatör Futbol Ligi A Grubu’nda bugün dört maç oynanacak. Günün en zorlu karşılaşması Arslanbey Stadı’nda şampiyonluk mücadelesi veren 12 puanlı lider Arslanbey Gençlerbirliği ile 7 puanda İhsaniyespor arasında oynanacak
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Müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Köseköy Stadı’nda ise 2 puanlı Kartepe Köseköy Ateşspor, 3 puanda olan Bağdatspor’u konuk edecek. Bu maç da 15.00’te başlayacak. 8 puanlı lider takipçilerinden Diliskelesispor, aynı puanda olan Başiskele Damlarspor’u Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda konuk edecek. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Gebze Metin Oktay Stadı’nda Gebze’nin tek Süper Lig temsilcisi Hidropaks Gebze Tayfunspor, henüz puanı olmayan son sırada bulunan Kartepe Suadiyespor’u ağırlayacak. Bu maç da maç saat 17.00’de başlayacak.

GÜNÜN PROGRAMI

15.00 ARSLANBEY GB-İHSANİYE (Arslanbey Stadı)

15.00 KARTEPE K.ATEŞ-BAĞDAT (Köseköy Stadı)

17.00 DİLİSKELESİ-BAŞ.DAMLAR (Salih Gün Stadı)

17.00 H. G.TAYFUN-SUADİYE (Metin Oktay Stadı)

Bugün 14:51 TSİ - Spor

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