SÜPER A’da can pazarı

Müsabaka saat 15.00’te başlayacak. Köseköy Stadı’nda ise 2 puanlı Kartepe Köseköy Ateşspor, 3 puanda olan Bağdatspor’u konuk edecek. Bu maç da 15.00’te başlayacak. 8 puanlı lider takipçilerinden Diliskelesispor, aynı puanda olan Başiskele Damlarspor’u Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda konuk edecek. Karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Gebze Metin Oktay Stadı’nda Gebze’nin tek Süper Lig temsilcisi Hidropaks Gebze Tayfunspor, henüz puanı olmayan son sırada bulunan Kartepe Suadiyespor’u ağırlayacak. Bu maç da maç saat 17.00’de başlayacak.
GÜNÜN PROGRAMI
15.00 ARSLANBEY GB-İHSANİYE (Arslanbey Stadı)
15.00 KARTEPE K.ATEŞ-BAĞDAT (Köseköy Stadı)
17.00 DİLİSKELESİ-BAŞ.DAMLAR (Salih Gün Stadı)
17.00 H. G.TAYFUN-SUADİYE (Metin Oktay Stadı)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz