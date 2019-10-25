Menekşe’ye ‘Doçent’ hoca!..

Teknik direktör Tuncay Soyak’ın olaylı bir şekilde istifa etmesinin ardından hoca arayışlarına başlayan başkan Hüseyin Deniz, Sait Taş ile anlaşmış ancak Antalyalı teknik adam görevine başlamadan Gebze’den ayrılmıştı. Taş’ın hesapta olmayan gidişinden sonra arayışlarını hızlandıran Deniz, son kararını Mehmet Mustafa Yorulmazlar’dan yana verdi.

GEBZESPOR’A RAKİP OLMUŞTU

Antrenörlük kariyerine 2002 yılında Başakşehir’de başlayan, ardından sırasıyla Anadolu Hisarı İ.Y, Beykozspor 1908, Çıksalınspor, Leventspor, Çengelköyspor, Halide Edip Adıvarspor ve Kartalspor’u çalıştıran Yorulmaz, ‘doçent doktor’ unvanıyla dikkat çeken bir teknik direktör olarak biliniyor. Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı kampüsünde öğretim üyesi olarak görev yapan Yorulmaz, Leventspor’u çalıştırdığı 2014-2015 sezonunda Gebzespor’a rakip olmuş ve Gebze’de oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 1-0 kazanmıştı.