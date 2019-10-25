Bay gol 100’ler kulübünde!..

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Gebzespor’un iş bitici forveti ve kaptanı Kaan Akar, BAL’da 100’ler kulübüne girerek ‘Dalya’ dedi. Gebzespor’a gelmeden önce BAL Ligi'nde 153 maçı ve 93 golü bulunan tecrübeli forvet, mor-beyazlı forma altında ilk 5 haftada ağları 7 kez görerek, 100 gol sayısına ulaştı.