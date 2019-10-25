Sular durulmuyor

Teknik direktör Tuncay Soyak’tan sonra 12 yönetici de istifa kervanına katıldı. Başkan Hüseyin Deniz’in sahibi olduğu Kadırga Tesisleri’nde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında 12 yönetici, istifa ettiklerini yazılı bir şekilde beyan etti. İstifa yazısında "Gebzespor içerisinde Başkan Hüseyin Deniz ile yaşadığımız uyumsuzluk ve fikir ayrılığından ötürü yönetim kurulu görevlerinden istifa etmiş bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı.
O İSİMLERDE BIRAKTI
Gebzespor’da istifa eden yöneticiler arasında, protokol ile yönetim arasında köprü vazifesi gören Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Hakan Nedim Malkoç da yer aldı. Malkoç, Gebzespor’da başkanvekilliği görevini yürütüyordu. Malkoç’un yanı sıra Ömer Kamacı ve Avni Genç gibi yönetimin güçlü isimleri de Gebzespor ile yollarını ayırdı.
GEBZESPOR’DA İSTİFA EDEN YÖNETİCİLER:
Ömer Kamacı
Avni Genç
Oğuz Öktem
Yasin Bozkara
Erdal Ayaydın
Erdal Bal
Hakan N.Malkoç
Gültekin Duman
Eşref Yılmaz Kaya
Recep Yıldız
Halil İ.Yıldırım
Mustafa Yarımbaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz