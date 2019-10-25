Sular durulmuyor

Teknik direktör Tuncay Soyak’tan sonra 12 yönetici de istifa kervanına katıldı. Başkan Hüseyin Deniz’in sahibi olduğu Kadırga Tesisleri’nde gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında 12 yönetici, istifa ettiklerini yazılı bir şekilde beyan etti. İstifa yazısında "Gebzespor içerisinde Başkan Hüseyin Deniz ile yaşadığımız uyumsuzluk ve fikir ayrılığından ötürü yönetim kurulu görevlerinden istifa etmiş bulunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

O İSİMLERDE BIRAKTI

Gebzespor’da istifa eden yöneticiler arasında, protokol ile yönetim arasında köprü vazifesi gören Gebze Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Hakan Nedim Malkoç da yer aldı. Malkoç, Gebzespor’da başkanvekilliği görevini yürütüyordu. Malkoç’un yanı sıra Ömer Kamacı ve Avni Genç gibi yönetimin güçlü isimleri de Gebzespor ile yollarını ayırdı.

GEBZESPOR’DA İSTİFA EDEN YÖNETİCİLER:

Ömer Kamacı

Avni Genç

Oğuz Öktem

Yasin Bozkara

Erdal Ayaydın

Erdal Bal

Hakan N.Malkoç

Gültekin Duman

Eşref Yılmaz Kaya

Recep Yıldız

Halil İ.Yıldırım

Mustafa Yarımbaş