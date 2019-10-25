Korkaktı’…

Gebzespor teknik direktörlük görevinden istifa eden Tuncay Soyak’ın hakkındaki suçlamalarına cevap veren Başkan Deniz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deniz açıklamasında, “Tuncay Soyak’ı getirirken çok kararlıydım. Burada yarım kalan bir işi var diyordum ve kovulduğu Gebze’den ona sahip çıkmak istedim. Maalesef aynı durumu bizimle de yaşamaya başladı. Herkeste olduğu gibi bizde de maddi sıkıntıları oldu. Ama ilk önce kulübü ayağa kaldırmak istedik ve komple bir takım kurduk. Hocamızın oyunu okuyamadığından şikayetlerimiz oldu” dedi.

FUTBOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU…

Başkan Deniz sözlerini şöyle sürdürdü: Futbolcular yapılan antrenman programını eleştirmeye başladı. Takım 30.dakikadan sonra oyundan düşüyordu. Takım korkak futbol oynuyordu. Bardağı taşıran son damla kendim için şu oldu: Yalova Kadıköy maçında 2-0 mağlupken oyundan stoper çıkarıp, oyuna stoper alması beni çok etkiledi ve maçı 2-1 kaybettik. Bunun üzerine kendisiyle salı günü konuştum ve istifaya davet ettim. Birkaç tane yönetici arkadaş araya girdi. Dedi ki, ‘Başkanım hocayla 2-3 hafta daha devam edelim’. Ben de ‘tamam’ dedim. Fakat hoca şöyle bir diyaloga girdi. Birkaç tane yönetici arkadaşımın hocaya sahip çıkması, hocayı farklı pozisyona getirdi.

KENDİNE YAKIŞANI YAPMIŞTIR

Beni pasivize ettirdiğini ve kulübe gelmemem gibi isteklerde bulundu. Şimdi bu durumda beni suçlayıp konuşuyor. Hoca kulübü karıştırmayı, kendi başarısızlığını bize yüklemeyi denemiş. Ama insan gittiği yerden de adam gibi gitmeli, adam gibi konuşmalı. Neyse kendine yakışanı yapmıştır. Gebzespor büyük camiadır. Kimse merak etmesin en iyi hocayı yönetimimizle tespit edip, takımımızın başına getirdik. Kimse merak etmesin, taraftarımız bize sahip çıkmaya devam etsin. Her şey Gebzespor için.