Lider Darıca 'Bayram'ın Olsun!'

Sezon başı türlü sıkıntılara rağmen bir anda zirveye yapışan ve bir puan farkla liderliğini sürdüren Darıca G.B., bugün Bayrampaşa takımını konuk edecek. Maç 13.30’da Darıca 15 Temmuz Şehitler Stadı’nda

TARAFTAR AKIN EDECEK…

Sarı Yeşilliler, 3.Lig 3.Grup’ta zirveyi ele geçirirken, koltuğundan inmemeye kararlı gözüküyor. A.Ş. olduktan sonra Arif Gülen’in başına geçtiği takım, bir yıllık macera sonrasında küme düştüğü 2.Lig’e yeniden yükselmek için çaba sarf ediyor. 9 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyetle 21 puana ulaşan tamımı 20 puanlı Karacabey amansız şekilde takip ediyor. 3.sıradaki Nazilli ise 18 puanda bulunuyor. Darıca’nın bugünkü rakibi Bayrampaşa ise 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgiye sahip. İki takımın da beraberliği bulunmuyor. 15 puanlı Bayrampaşa Play-Off kovalıyor. Ancak kazanırsa, bir anda zirveye de yaklaşmış olacak. Müsabakayı Can Bayraklı, Hüseyin Otyakmaz, Levent Yeşilyurt hakem üçlüsü yönetecek.