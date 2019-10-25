Gölcük 'Moda'ya Uyma!..

3.Lig 3.Grup temsilcisi Gölcükspor, g etiğimiz hafta son dakikada kazandığı golle 3 puanı alıp bir nebze olsun nefeslenirken, bugün seriyi sürdürmek istiyor. Modafen deplasmanında Alemdağ’da sahaya çıkacak Gölcükspor’un rakibi Modafen olacak. Müsabaka 13.30’da başlayacak

MODAFEN SON SIRADA…

9 maçta 4 beraberlik alıp, 5 yenilgiyle dibe yapışan Modafen karşısında daha da rahat bir pozisyonda bulunan Gölcükspor, 9 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Kırmızı Siyahlılar, yönetimin de ısrarıyla Taner Gülleri ile yola devam kararlılığını sürdürürken, bugünkü maçta kazanarak düze çıkmak istiyor. Alemdağ Stadı’nda oynanacak maçı Ömer Faruk Turtay, Mustafa Burak Kuş, Kadir Akıllı hakem üçlüsü yönetecek.