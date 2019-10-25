Her şey yeniden başlasın!..

16 puanla 3. sırada bulunan ve Erokspor ile arasında 5 puanlık bir fark bulunan Kocaelispor sezonun 10. haftasında Erbaaspor’u konuk edecek. Yeni teknik adam Selahaddin Dinçel’in de kulübede olacağı maç 33 bin kişilik Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve 19.00’da başlayacak

DİNÇEL KULÜBEDE OLACAK

Son 4 maçında 3 yenilgi alan ve Engin Korukır ile yollarını ayıran Kocaelispor’da yeni teknik adam geçen sezon Kırşehirspor’u 2. Lig’e çıkaran Selahaddin Dinçel olmuştu. Perşembe günkü antrenmanı Kondisyoner Cahit Paşa ile tribünden takip eden Dinçel, dün sahaya indi ve takımı ile birlikte ilk çalışmasını yaptı.

HEPSİ HIRSLI VE İSTEKLİ

Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın’dan detaylı bir rapor alan 44 yaşındaki teknik adam Dinçel bu akşamki Erbaaspor maçında ekibi ile birlikte kulübedeki yerini alacak. Kocaeli Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan maç öncesi yapılan antrenmanlarda futbolcuların hayli hırslı ve istekli oldukları dikkatlerden kaçmadı.

SÜLEYMAN DÖNÜYOR

Kocaelispor’un akşamki maça kalede Ercüment, savunmada Semih, Erdinç, Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Mert ve Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Sefa, ileride de Yakup 11’i ile sahaya çıkacağı tahmin ediliyor. Burak Süleyman da 3 haftalık bir aranın ardından tekrar formasına kavuşuyor.

İZMİTLİ YAĞIZ RAKİP OLACAK

Bilet fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. 18 derecelik sıcaklıkta oynanacak maçta gün içinde yer yer yağış bekleniyor. Öte yandan İzmitli Yağız Aktaş bir kez daha Kocaelispor’a rakip olacak. Genç ve başarılı orta saha oyuncusu Yağız, geçen sezon Muğlaspor forması ile de Yeşil Siyahlılara karşı mücadele etmişti. Erbaa adına en dikkat edilmesi gereken isim 10 numaralı formayı giyen İsmail Bulut. İsmail’in 8 lig maçında 5 gol 2 asisti bulunuyor.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR-ERBAASPOR

KOCAELİSPOR

ERCÜMENT KAFKASYALI

SEMİH KARADENİZ

ERDİNÇ KARAKAŞ

KEMAL CAN AYDEMİR

TAHA BATUHAN YAYIKÇI

MERT YAVUZ

MESUT ÖZDEMİR

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

SEFA NARİN

BURAK SÜLEYMAN

YAKUP ALKAN

ERBAASPOR

43 TAYLAN ARMAN

10 İSMAİL BULUT

14 MEHMET TATLI

26 ÖMER KANBEROĞLU

41 YAĞIZ AKTAŞ

58 MEHMET DEMİRÖZÜ

60 RIDVAN GÖKÇE

76 SERKAN DOĞAN

77 OĞUZHAN YILDIRIM

88 HÜSEYİN FISTIKCI

95 MÜKAİL BAYDIR

HAKEMLER: Aykut Sergin, Süleyman Yavaşoğlu, Vedat Demir

SAAT: 19.00

HAVA: 18 derece, yer yer yağışlı