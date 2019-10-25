Her şey yeniden başlasın!..

16 puanla 3. sırada bulunan ve Erokspor ile arasında 5 puanlık bir fark bulunan Kocaelispor sezonun 10. haftasında Erbaaspor’u konuk edecek. Yeni teknik adam Selahaddin Dinçel’in de kulübede olacağı maç 33 bin kişilik Kocaeli Stadı’nda oynanacak ve 19.00’da başlayacak
DİNÇEL KULÜBEDE OLACAK
Son 4 maçında 3 yenilgi alan ve Engin Korukır ile yollarını ayıran Kocaelispor’da yeni teknik adam geçen sezon Kırşehirspor’u 2. Lig’e çıkaran Selahaddin Dinçel olmuştu. Perşembe günkü antrenmanı Kondisyoner Cahit Paşa ile tribünden takip eden Dinçel, dün sahaya indi ve takımı ile birlikte ilk çalışmasını yaptı.
HEPSİ HIRSLI VE İSTEKLİ
Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın’dan detaylı bir rapor alan 44 yaşındaki teknik adam Dinçel bu akşamki Erbaaspor maçında ekibi ile birlikte kulübedeki yerini alacak. Kocaeli Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan maç öncesi yapılan antrenmanlarda futbolcuların hayli hırslı ve istekli oldukları dikkatlerden kaçmadı.
SÜLEYMAN DÖNÜYOR
Kocaelispor’un akşamki maça kalede Ercüment, savunmada Semih, Erdinç, Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Mert ve Mesut, solda Burak Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Sefa, ileride de Yakup 11’i ile sahaya çıkacağı tahmin ediliyor. Burak Süleyman da 3 haftalık bir aranın ardından tekrar formasına kavuşuyor.
İZMİTLİ YAĞIZ RAKİP OLACAK
Bilet fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. 18 derecelik sıcaklıkta oynanacak maçta gün içinde yer yer yağış bekleniyor. Öte yandan İzmitli Yağız Aktaş bir kez daha Kocaelispor’a rakip olacak. Genç ve başarılı orta saha oyuncusu Yağız, geçen sezon Muğlaspor forması ile de Yeşil Siyahlılara karşı mücadele etmişti. Erbaa adına en dikkat edilmesi gereken isim 10 numaralı formayı giyen İsmail Bulut. İsmail’in 8 lig maçında 5 gol 2 asisti bulunuyor.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR-ERBAASPOR
KOCAELİSPOR
ERCÜMENT KAFKASYALI
SEMİH KARADENİZ
ERDİNÇ KARAKAŞ
KEMAL CAN AYDEMİR
TAHA BATUHAN YAYIKÇI
MERT YAVUZ
MESUT ÖZDEMİR
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
SEFA NARİN
BURAK SÜLEYMAN
YAKUP ALKAN
ERBAASPOR
43 TAYLAN ARMAN
10 İSMAİL BULUT
14 MEHMET TATLI
26 ÖMER KANBEROĞLU
41 YAĞIZ AKTAŞ
58 MEHMET DEMİRÖZÜ
60 RIDVAN GÖKÇE
76 SERKAN DOĞAN
77 OĞUZHAN YILDIRIM
88 HÜSEYİN FISTIKCI
95 MÜKAİL BAYDIR
HAKEMLER: Aykut Sergin, Süleyman Yavaşoğlu, Vedat Demir
SAAT: 19.00
HAVA: 18 derece, yer yer yağışlı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz