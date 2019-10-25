Dinçel’i tanıyalım!..

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Kocaelispor’un yeni teknik adamı Selahaddin Dinçel, 1975 yılında Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde doğdu.Turgutlu, Torbalı, Balıkesir, Aydın, Bergama Belediye, Denizli Belediye, Menemen Belediye, Pazarspor’da çalıştı.

KARİYERİ

2009-2010: Torbalıspor ilekademe grubunu lider bitirdi, Play-Off’a kaldı.

2012-2013: Aydınspor’u lider yapıp 2. Lig’e çıkardı.

2013-2014: Bergama Belediyespor ile Play-Off oynadı.

2014-2015: Denizli Belediye ile Play-Off oynadı.

2015-2016: Menemen Belediye ile 2 puan ile Play-Off’u kaçırdı.

2017-2018: Pazarspor’da görev aldı.

2018-2019: Kırşehir Belediyespor ile grup liderliği ile şampiyonluk yaşadı ve takımı 2. Lig’e çıkardı.