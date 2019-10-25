Dinçel’i tanıyalım!..

Kocaelispor’un yeni teknik adamı Selahaddin Dinçel, 1975 yılında Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde doğdu.Turgutlu, Torbalı, Balıkesir, Aydın, Bergama Belediye, Denizli Belediye, Menemen Belediye, Pazarspor’da çalıştı.
KARİYERİ
2009-2010: Torbalıspor ilekademe grubunu lider bitirdi, Play-Off’a kaldı.
2012-2013: Aydınspor’u lider yapıp 2. Lig’e çıkardı.
2013-2014: Bergama Belediyespor ile Play-Off oynadı.
2014-2015: Denizli Belediye ile Play-Off oynadı.
2015-2016: Menemen Belediye ile 2 puan ile Play-Off’u kaçırdı.
2017-2018: Pazarspor’da görev aldı.
2018-2019: Kırşehir Belediyespor ile grup liderliği ile şampiyonluk yaşadı ve takımı 2. Lig’e çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz