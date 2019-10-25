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Selahaddin Dinçel: Üçüncüde nasip oldu

Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Selahaddin Dinçel, daha önceki yıllarda iki kez İzmit’e geldiğini, üçüncü gelişinde ise anlaşma sağlandığını belirtti
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Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Selahaddin Dinçel, daha önceki yıllarda iki kez İzmit’e geldiğini, üçüncü gelişinde ise anlaşma sağlandığını belirtti

İNANIYORUM…

Kocaelispor’u sezon sonunda üst lige çıkarmayı çok istediğini belirten Selahaddin Dinçel şu düşüncelere yer verdi: İlk çalışmayı dışarıdan takip ettim. Cuma günü (Dün) itibari ile tam anlamı ile mesaiye başlayacağız. Büyük ve hedefi olan bir camiaya geldiğimizin farkındayız. İnşallah hep birlikte o hedefe ulaşmak için tüm gücümüzü kullanacağız. İnanıyorum ki sezon sonunda üst lige çıkacak.

HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN

Yıllardır 2 ve 3. liglerde çalıştık. Son çalıştığımız kulüpten ayrıldıktan sonra Kocaelispor’dan teklif geldi ve davet edildik. Mutlaka davet edilen antrenör arkadaşlar olmuştur. Yönetim kurulunun değerlendirmeleri sonucu bizim ile el sıkışma kararı aldılar. Kocaeli şehri ve Kocaelispor camiası adına hayırlı uğurlu olsun.

DAHA ANLAMLI

2010’da Balıkesirspor’u çalıştırırken Kocaelispor’a rakip oldum. 1 kez Kocaeli Birlik, 1 kez de Kocaelispor ile görüşmüştüm. Üçüncüsünde nasip oldu. Yıllar sonra transferin açıldığı, beklentinin yüksek olduğu bir sezonda gelmek daha anlamlı diye düşünüyorum. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız.

Not: 2010-2011 sezonundaki maçlarda Kocaelispor, Balıkesirspor’u İzmit’te 2-0 mağlup etmiş, deplasmanda rakibi ile 2-2 berabere kalmıştı.

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