Özge Arslan, TFF bölge antrenörü oldu

Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde ilimizi temsil eden ve sezonun ilk maçında Fatih Vatanspor’u Sare Öztürk’ün füzesi ile deviren Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nde yardımcı antrenörlük yapan Özge Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Departmanı Bölge Antrenörü oldu.
ALEMDAR’A TEŞEKKÜR ETTİ
Kocaeli, Yalova, Düzce, Sakarya illerindeki alt yaş futbolcuları ile ilgili çalışmalar yürütecek olan Arslan, Ay yıldızlılarımızın faydalanabileceği yetenekleri TFF’ye sunacak. Arslan kendisini onurlu göreve layık gören hocalarına teşekkür ederken, bugünlere gelmesine en önemli katkıyı sağlayan Hasan Alemdar’a da şükranlarını sundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz