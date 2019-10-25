Özge Arslan, TFF bölge antrenörü oldu

Türkiye Kadınlar 1. Ligi’nde ilimizi temsil eden ve sezonun ilk maçında Fatih Vatanspor’u Sare Öztürk’ün füzesi ile deviren Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nde yardımcı antrenörlük yapan Özge Arslan, Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbol Departmanı Bölge Antrenörü oldu.

ALEMDAR’A TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli, Yalova, Düzce, Sakarya illerindeki alt yaş futbolcuları ile ilgili çalışmalar yürütecek olan Arslan, Ay yıldızlılarımızın faydalanabileceği yetenekleri TFF’ye sunacak. Arslan kendisini onurlu göreve layık gören hocalarına teşekkür ederken, bugünlere gelmesine en önemli katkıyı sağlayan Hasan Alemdar’a da şükranlarını sundu.