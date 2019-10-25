Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarın İzmit’te Cumhuriyet koşusu düzenlenecek. Koşu kapsamında yarın Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi’nin Sekapark, Asliye Köprülü Kavşağı arası Gidiş- Geliş, Adliye Köprülü Kavşağı- VİNSAN ışıkları arası, Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük İstikameti Tek Yön olmak üzere trafiğe kapatılacak. Yollar saat 08.30-12.30 arasında hizmet vermeyecek. Başiskele-Gölcük- Karamürsel istikametinde ilerleyecek araçlar Yeni Gölcük yolu güzergahını kullanacak.
Bugün 15:41 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:12 TSİ
İzmit'te yarın o yollar trafiğe kapatılacak
İzmit'te yapılacak olan Cumhuriyet Koşusu nedeni ile yarın bazı caddeler trafiğe kapanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz