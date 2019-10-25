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Sertbaş son yolculuğuna uğurlandı

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden emekli Mehmet Sertbaş, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sertbaş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Nazım Özgün Erbulan
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Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden emekli Mehmet Sertbaş, 69 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden emekli olan Mehmet Sertbaş, 1992-2002 yıllar arasında 10 yıl Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü görevini yaptı.Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden emekli olan Mehmet Sertbaş Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Üç çocuk babası olan Mehmet Sertbaş cenazesi Yahya Kaptan Merkez Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sertbaş’ın cenaze namazına Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı ŞevketCinbir, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, AKP Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP artiİzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, MHP Osmaniye eski Milletvekili ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Ruhi Ersoy ve çok sayıda seveni katılım sağladı.

Bugün 16:44 TSİ - Yaşam

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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