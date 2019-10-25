Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliği ile Kızılay’a bağışlanan 27 TIR dolusu ayakkabının, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü altında bulunan denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından kadın, erkek ve çocuk şeklinde gruplandırılması, poşetlenmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tekrar çuvallara konulup TIR'lara yüklenmesi yapıldı. Yükümlülerce ilk iki TIR yola çıkmaya hazır hale getirilirken, yetkililerce bu TIR’ınBarış Pınarı Harekatı’nın yapıldığı bölgeye gönderilmesi kararlaştırıldı.

ÇOK SAYIDA KATILIM

İlk iki TIR bugün Interteks Uluslararası Fuar Alanı’nda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ın yanı sıra Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Aslan, Mütfü Yardımcısı İhsan Yeğin, Savcılar Serhat Tütüncü, Sedat Yılmaz ve çok sayıda Kızılay üyesinin katılımıyla yola çıktı.

“KARDEŞLERİMİZE GÖNDERİLECEK”

Etkinlik ile alakalı konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Bugün burada çok hayırlı bir hizmetin yürütülmesine şahit oluyoruz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile Kızılay Şubemizin ortak hazırladığı protokol çerçevesinde Kızılay şubemize bağışlanan 260 ton 450 bin çift ayakkabının tasniflenmesi, ambalajlanması ve bunların TIR’lara yüklenmesini biz burada icra ediyoruz. Bu TIR’larımız ve buradaki ayakkabılar Barış Pınarı güvenli bölgesindeki kardeşlerimize gönderilecek. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün son zamanlarda yaptığı kamuya yararlı çalışmalardan bir tanesi de bu. Biz gurur duyuyoruz. Güzel hizmetler yaptık. Kızılayımız da zaten kamuya yararlı kurumumuz. Biz iyi işler yapacağız, kötü işlere mani olacağız” dedi.

“EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Korkmaz’ın ardından konuşan Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, “Biz de hükümlü kardeşlerimize Denetimli Serbestlik’e minnettarlığımızı iletiyoruz. Onların sayesinde milli servetin yok olmamasına, yeniden ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına karşılamak için kullanılmasına verdikleri emekler için teşekkür ediyoruz. Devletimizin bu kurumlarında bizle birlikte çalışmalarının en güzel örneklerinden birisi de bu oldu; teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından Mütfü Yardımcısı İhsan Yeğin’in dua okudu. Duaların bitiminden sonra iki TIR katılımcıların uğurlamasıylaihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için yola çıktı.