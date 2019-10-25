Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:47 TSİ- Gündem G: Bugün 16:54 TSİ

Denetimli serbestlik yükümlülerinden harekata yardım TIR’ı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılı ve Kızılay’ın işbirliği ile, Kızılay’a bağışlanan 27 TIR dolusu ayakkabının denetimli serbestlik yükümlülerince gruplandırılması, poşetlenmesi ve tekrar çuvallara konulup TIR’lara yüklenmesinin ardından ilk TIR bugün İzmit’ten yola çıktı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliği ile Kızılay’a bağışlanan 27 TIR dolusu ayakkabının, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü altında bulunan denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından kadın, erkek ve çocuk şeklinde gruplandırılması, poşetlenmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tekrar çuvallara konulup TIR'lara yüklenmesi yapıldı. Yükümlülerce ilk iki TIR yola çıkmaya hazır hale getirilirken, yetkililerce bu TIR’ınBarış Pınarı Harekatı’nın yapıldığı bölgeye gönderilmesi kararlaştırıldı.

ÇOK SAYIDA KATILIM

İlk iki TIR bugün Interteks Uluslararası Fuar Alanı’nda Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ın yanı sıra Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Denetimli Serbestlik Müdürü Cenk Aslan, Mütfü Yardımcısı İhsan Yeğin, Savcılar Serhat Tütüncü, Sedat Yılmaz ve çok sayıda Kızılay üyesinin katılımıyla yola çıktı.

“KARDEŞLERİMİZE GÖNDERİLECEK”

Etkinlik ile alakalı konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, “Bugün burada çok hayırlı bir hizmetin yürütülmesine şahit oluyoruz. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile Kızılay Şubemizin ortak hazırladığı protokol çerçevesinde Kızılay şubemize bağışlanan 260 ton 450 bin çift ayakkabının tasniflenmesi, ambalajlanması ve bunların TIR’lara yüklenmesini biz burada icra ediyoruz. Bu TIR’larımız ve buradaki ayakkabılar Barış Pınarı güvenli bölgesindeki kardeşlerimize gönderilecek. Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün son zamanlarda yaptığı kamuya yararlı çalışmalardan bir tanesi de bu. Biz gurur duyuyoruz. Güzel hizmetler yaptık. Kızılayımız da zaten kamuya yararlı kurumumuz. Biz iyi işler yapacağız, kötü işlere mani olacağız” dedi.

“EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Korkmaz’ın ardından konuşan  Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, “Biz de hükümlü kardeşlerimize Denetimli Serbestlik’e minnettarlığımızı iletiyoruz. Onların sayesinde milli servetin yok olmamasına, yeniden ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına karşılamak için kullanılmasına verdikleri emekler için teşekkür ediyoruz. Devletimizin bu kurumlarında bizle birlikte çalışmalarının en güzel örneklerinden birisi de bu oldu; teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından Mütfü Yardımcısı İhsan Yeğin’in dua okudu. Duaların bitiminden sonra iki TIR katılımcıların uğurlamasıylaihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için yola çıktı.

Bugün 16:47 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hotelde intihar girişimi! mask
Hotelde intihar girişimi!
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ açıklaması mask
Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ açıklaması
Otobüslerde para alınmayacak mask
Otobüslerde para alınmayacak
Belediye başkanından, duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki mask
Belediye başkanından, duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki
Türkiye'nin Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi resmen başladı mask
Türkiye'nin Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi resmen başladı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi mask
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada mask
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek mask
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek
Can mı önemli park ihlali mi? mask
Can mı önemli park ihlali mi?

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL