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Atafen Koleji Kocaeli'nde bir ilke daha imza attı!

Atafen Eğitim Kurumlarının Uluslararası PearsonEdexcel Kalite Standartlarına uygunluğu bir kez daha tescillendi.
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Küresel ölçekte tanınırlığı olan Edexcel Uluslararası GCSE sınavına giren Atafen Anadolu Lisesi öğrencilerinden Oytun Güven ve Güvenç Güngör üstün başarı ile dil diplomalarını aldılar. Başta İngiltere olmak üzere Kanada, ABD, Avusturalya ve dünyanın önde gelen  üniversitelerinde( UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, UNIVERSITY OF OXFORD, UNIVERSITY OF TORONTO, UNIVERSITY OF KING’S COLLEGE)  eğitim alma fırsatını kullanacaklar. Yabancı Diller Bölüm Başkanı Mürüvvet Çelik konu ile ilgili röportajında “Özel Atafen Anadolu Lisesi olarak 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren PearsonEdexcel International GCSE (General Certificate of SecondaryEducation) diplama Programını uygulamaktayız. Bilgiyi gerçek hayatta nasıl kullanabileceklerini öğreten, dünyanın en çok tercih edilen uluslararası programını uygulayarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz.” Öğrencilerimize vizyon kazandıran bu belgelerle gelecek üniversite hayatlarındabaşarılar diliyoruz dedi.

Bugün 16:55 TSİ - Eğitim

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