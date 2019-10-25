Sarıbay: CHP emir-komuta zinciriyle çalışmaz

Toplantıya İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra CHP İl Başkan Yardımcıları Seda Oral, Harun Yıldızlı, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İl Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Berna Çetin, İl Sekreteri Hüseyin Acurman, İl Yönetimi, İlçe Başkanları, İlçe Kadın Kolları Başkanları, İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Cengiz Sarıbay; “Üyelerimizden listede ismi olmayan veya haksız yere listede yer alanların itiraz hakları var. Bu itirazlarla ilgili ilçelerimiz bir karar verecekler. Bu itirazlara karşı da mağdur olduğunu ifade eden partilimiz, seçmenimiz kayıtlı üyemiz ile itiraz edebilecektir” dedi.

“PARTİMİZDE EMİR KOMUTA ZİNCİRİ YOK”

Sarıbay sözlerini; “Geriye dönüp baktığımızda, yaptığımız bir haksızlıktan dolayı pişman olduğumuz dönemler de olmuştur. Üye kayıtlarının şimdiki gibi Yargıtay Başsavcılığı’ndan kayıtlı değilse ve Genel Merkez’den gelmediği dönemlerde kayıtları oradan oraya kaydırırken çeşitli hatalar oluşurdu ve bunlara da göz yumulurdu. Artık hiçbir ilçemizin böyle bir hakkı ve şansı yoktur. Benim de önerim bu tür bir haksızlık değildir. Partiye kayıtlı ise oy kullanmasını sağlamak gerek, kayıtlı üye değilse de oy kullanmamasını sağlamamız teşkilat olarak görevimizdir. Bu delege seçimleri partimiz için tabandan örgütlenmenin ilk zinciridir ve çok önemlidir” şeklinde sürdürdü.

“UZLAŞMACI BİR PARTİYİZ”

Parti olarak demokrasiden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Sarıbay; “Hiçbir siyasi partide böyle bir seçim yoktur. İyi Parti’de ittifak görüşmeleri yaptığımız zamanlarda da baktık ki bizim yaptığımız şekilde, mahallede, yerinde bir seçim sistemi yok. Ak Parti ve MHP gibi emir komuta zinciriyle, şu olsun bu olsun, kimse aday çıkmasın, aday çıkan çekilsin gibi talimatla işleyen bir sistemimiz yoktur. Genel Başkanımızın açıklaması oldu. İllerde ve ilçelerde olabildiği her yerde anlaşmalı ve uzlaşmacı bir şekilde tek aday olsun şeklindeki görüş ise tavsiye edilen bir görüştür. Bir yerde iki aday varsa, iki kardeşimize de tavsiyede bulunulur, biri başkan diğeri başkan yardımcısı şeklinde öneri yapılır ve uzlaşmaya gidilir. Ama partimizde asla ne emir ne baskı hiçbirimiz tarafından yapılamaz ve olmasını da kabul edemeyiz” dedi.

“GRUPLAŞMALAR OLMAMALI”

Bizim partimiz her şeyi tartışan, değerlendiren çok sesli bir partidir. İki adaydan, üç adaydan, beş adaydan korkmayalım. Aday sayımızın artması bizi sevindirmelidir. Çünkü bu durum, partimizin iktidara yürümesinin nişanesi ve iktidar olmamızın göstergesidir. Yeter ki seçimden sonra gruplaşmalar ortadan kalksın ve o sandığa bağlı kalmasın. Kazananın eteğinden aşağıya çekip partiyi yıpratmaya çalışmasın.. Bizim bütün amacımız budur. Ben bu konuda ilçe başkanlarımıza ve örgütlerimize güveniyorum” dedi.

“İLÇELERİMİZE GÖZLEMCİLER ATANDI”

Seçimlerde haksızlıkların ve yanlışlıkların olmaması için gözlemcilerin atandığını ifade eden Sarıbay; “Yine bilinmelidir ki bütün ilçelerimizde yapılacak olan seçimle ilgili her ilçemize bugün tebliğler de yapılacaktır, il kurulundan gözlemci atadık. Bu arkadaşlarımızın görevi seçimlere karışmak değil varsa bir haksızlık ve yanlışlık, tüzüğe aykırılık buna yönelik uyarıda bulunarak bilgilendirme yapmak içindir. Gözlemcilerimizin görevini layıkıyla yapacağına inanıyorum. İlçe Başkanlarımızın delege seçimleri yapılacak mahallelere gönderdiği arkadaşların gitmesinden yanayız” şeklinde konuştu.

“ KOCAELİ’DE 472 SEÇİM BÖLGEMİZ VAR”

Son olarak seçimlerin yerinde yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Sarıbay; “Daha önce tartışılan bir konumuz vardı seçimlerin yapıldığı yer. Olabildiği ölçüde delege seçimlerimiz yerinde yapalım. İzmit’in belli küçük mahallelerinin olduğu yerlerde seçimler ilçede yapılabilir. Ama büyük mahalleleri ilçelere taşımak kesinlikle yanlış olur. Yahyakaptan Mahallesi ve Şirintepe gibi yoğun olan yerlerde seçimlerin yerinde yapılması gereklidir. Aksi halde iştirak az olur ve bu da hepimize zarar verir. Yerinden yönetime uygun bir şekilde, katılımcı anlayışla hareket etmemiz tavsiyemdir. Bu konuda tüm teşkilatımızın hassasiyetini bekliyorum. Hangi mahallede kaç delege seçileceğini Ankara alınan oylara göre belirliyor. Bu bilgi henüz bize ulaşmadığı için paylaşamıyoruz, 8 Kasım’dan önce bize bildirilecek ama Kocaeli bazında 472 seçim bölgemiz var. Bunun dışında 2 Kasım’da Sabancı Kültür Merkezi’nde İl Danışma Toplantımız olacak” diyerek sözlerini tamamladı.