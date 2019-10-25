Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:07 TSİ- Siyaset G: Bugün 17:09 TSİ

Katırcıoğlu Gölcük’te pekmez pişirdi

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatil olduğu yaz döneminde başlattığı köy ziyaretlerine Gölcük Hamidiye ve Ümmiye köyleriyle devam etti. Katırcıoğlu ziyaretlerde pekmez pişirip, kestane toplarken renkli görüntüler oluştu
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Geçtiğimiz haftasonu Gölcük’teki köy ziyaretlerini devam ettiren Katırcıoğlu, Gölcük Hamidiye ve Ümmiye köylerini İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken ve beraberindeki heyet ile ziyaret etti. Ziyaretinde vatandaşlar ile yakından ilgilenen Katırcıoğlu, hayvancılıkla uğraşan Kadir Çelik ve ailesini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Hamidiye Köyü Muhtarı Adem Bal’dan köy ile alakalı bilgi alan Katırcıoğlu, Fehmi Timur ve ailesinin pekmez yapımına yardım etti.

KESTANE TOPLADI

Katırcıoğlu daha sonra beraberindeki vatandaşlarla kestane topladı. Sofralara gelen kestanenin nasıl toplandığını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Milletvekili Katırcıoğlu daha sonra Ümmiye Köyü’nden Sami Uzuner’in bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Hamidiye Köyü’nde Meryem İşbilen’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Katırcıoğlu, daha sonra Gölcük Piyalepaşa Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan arkadaşını geçirdiği rahatsızlık sonrası ziyarette bulundu.

Bugün 17:07 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Karaosmanoğlu, Hürriyet’i haklı buldu mask
Karaosmanoğlu, Hürriyet’i haklı buldu
Şevki Yılmaz'dan skandal sözler mask
Şevki Yılmaz'dan skandal sözler
Gebze’ye 300 milyon TL’lik yeni bir yatırım daha mask
Gebze’ye 300 milyon TL’lik yeni bir yatırım daha
Sarıbay, o toplantıya gazetecilerin alınmamasına tepki gösterdi mask
Sarıbay, o toplantıya gazetecilerin alınmamasına tepki gösterdi
İmamoğlu, Hürriyet' e verdiği sözü tuttu mask
İmamoğlu, Hürriyet' e verdiği sözü tuttu
İYİ Parti 2 yaşında mask
İYİ Parti 2 yaşında
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi mask
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada mask
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek mask
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek
Otobüslerde para alınmayacak mask
Otobüslerde para alınmayacak

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL