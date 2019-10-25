Katırcıoğlu Gölcük’te pekmez pişirdi

Geçtiğimiz haftasonu Gölcük’teki köy ziyaretlerini devam ettiren Katırcıoğlu, Gölcük Hamidiye ve Ümmiye köylerini İlçe Başkanı Çetin Seymen, Gölcük İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken ve beraberindeki heyet ile ziyaret etti. Ziyaretinde vatandaşlar ile yakından ilgilenen Katırcıoğlu, hayvancılıkla uğraşan Kadir Çelik ve ailesini ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi. Hamidiye Köyü Muhtarı Adem Bal’dan köy ile alakalı bilgi alan Katırcıoğlu, Fehmi Timur ve ailesinin pekmez yapımına yardım etti.

KESTANE TOPLADI

Katırcıoğlu daha sonra beraberindeki vatandaşlarla kestane topladı. Sofralara gelen kestanenin nasıl toplandığını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı. Milletvekili Katırcıoğlu daha sonra Ümmiye Köyü’nden Sami Uzuner’in bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Hamidiye Köyü’nde Meryem İşbilen’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Katırcıoğlu, daha sonra Gölcük Piyalepaşa Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan arkadaşını geçirdiği rahatsızlık sonrası ziyarette bulundu.