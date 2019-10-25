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İntihara kalkışan iki çocuk babası kurtarılamadı

İzmit’te bulunduğu evde kendini doğalgaz borusuna asan 58 yaşındaki Artemiz Yeldan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Olay öğle saatlerinde İzmit Hacıhızır Mahallesi Mantar Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialar göre iki çocuk babası ArtemizYeldan (58) isimli şahıstan haber alınmaması üzerine komşuları durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ekipler içeriye girdiğinde şahsın evinin koridorunda bulunan doğalgaz borusuna asarak intihar girişiminde bulunduğunu görerek hemen müdahale etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından şahıs ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Artemiz Yeldan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeldan’ın işleri bozuk olması nedeniyle intihar ettiği iddia edildi.

Bugün 17:09 TSİ - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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