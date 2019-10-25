KOGAD’dan Meslekte Birlik ve Beraberlik Gecesi

2001 yılında kurulan Kocaeli Gemi Acenteleri Derneği’ne (KOGAD) geçtiğimiz yıl kasım ayında yapılan genel kurulda Rasim Alponat başkan seçilmişti. KOGAD Başkanı Alponat ve yönetim kurulu üyeleri Semra Demir Çavdar, Kerem Kalpaklı, Ceyhun Yılmaz, Tuncay Çetinkaya, Balcan Çağlarkaya ve Sarp Ali Erker bölgedeki tüm kamu kurumlarına ve üyelerine yaptıkları ziyaretler ve tespitler neticesinde, İzmit Körfezi’nde gemi acenteliği mesleğinde 25 yıl ve üzeri görev yapan üyelere ve eski dönem başkanlarına plaket takdimi yaptı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Plaket töreninin ardından davetliler keyifli bir gece geçirdiler. Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Alponat geceye teşrif eden tüm kamu ve özel sektör temsilcileri ile üyelerine teşekkür ederek; “Mesleğimize çok değerli katkılar sunarak 25 yılın üzerinde hizmet vermiş olan değerli abilerimiz ve meslektaşlarımızla böyle bir gecede bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. KOGAD olarak üyelerimiz ile birlik ve beraberlik içinde bölgemizde gemi acenteliği mesleğinin en üst düzeyde temsil edilmesi ve mesleğimizin sorunlarının çözümü noktasında en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Gecemize katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.” dedi.

MESLEKTE 25 YILI DOLDURANLAR

Reşat DENİZ (Eski başkan)

Ali POLAT (Eski başkan)

Seyfullah SARI (Eski başkan)

İsmail Erdal UZMAN (50 yıl

Ahmet Cemil ÇAĞLARKAYA (46 yıl)

Adem APAKGÜN (46 yıl)

Alaattin ÜNAL (44 yıl)

Muzaffer TAŞKIN (41 yıl)

Hasan Fahir TUNCER (41 yıl)

Orhan DEVRİM (39 yıl)

Salih DURUK (38 yıl)

Kaya KILIÇ (38 yıl)

Erkan TOZLUKLU (35 yıl)

Erşan ERKER (35 yıl)

Seyfullah SARI (33 yıl)

Gökhan ÇETİK (33 yıl)

Turan DİKMEN (33 yıl)

Özer BAŞEĞMEZ (31 yıl)

Mahmut OKAN (30 yıl)

Kenan OKA (30 yıl)

Feyzullah Yavuz ULUGÜN (30 yıl)

Reşad DENİZ (29 yıl)

Timur GÜLAY (28 yıl)

Salim ŞENTÜRK (28 yıl)

İbrahim ASLAN (26 yıl)

Ali POLAT (26 yıl)

Selçuk TURAN (26 yıl)

Mustafa Burak TINAZ (26 yıl)

Rıdvan SUBAŞI (26 yıl)

Mümtaz ÜNEL (26 yıl)

İlker KAZAN (26 yıl)

Ali AKSU (25 yıl)

Eyüp AKKUŞ (25 yıl)

Deniz Tan UZMAN (25 yıl)