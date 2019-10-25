KOTO’da Hollanda’ya yatırım fırsatları konuşuldu

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerine dünya pazarı hakkında bilgiler vermeye devam ediyor. KOTO’nun ülke bilgilendirme toplantıları, Avrupa’nın en yoğun Türk nüfusuna sahip ülkesi Hollanda ile devam etti. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer’in ev sahipliği yaptığı programda Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Mali Müşaviri Maurice De Clerq, Türkiye Sorumlusu Leyla De Mos, Ticaret Hukuku Avukatı Gönül Kaya, katılımcılara, Hollanda’nın ekonomik durumu, dış ticareti, pazar yapısı, yatırım ve iş fırsatları, iş kültüründe dikkat edilmesi gereken konularla ilgili bilgi verdi.

“7’NCİ BÜYÜK ORTAK”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, “İki ülke arasında 2017 yılında yaşanan olumsuz siyasi gelişmelere rağmen ticari ve ekonomik ilişkiler gelişmeye devam etmiştir. Hollanda ikili ticaret hacmi bakımından ülkemizin en büyük yedinci ticaret ortağıdır. 2018 yılında Hollanda’yla ihracatımız (4 milyar 778 milyon Dolar) önceki yıla kıyasla yüzde 23,64 artmış; ithalatımız (3 milyar 305 milyon Dolar) yüzde 11,82 oranında düşüş göstermiştir” dedi.

“HER İŞTE VERGİ YOK”

Hollanda’ya yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Mali Müşaviri Maurice De Clerq, “Hollanda’da yaptığınız her işte vergiye tabi tutulmuyorsunuz. Hollanda’da ürün gösterimi ve tanıtımı yapmak ancak satışı Türkiye üzerinden gerçekleştirmek, vergiye tabi değil. Sizin için çalışan bir şirket bulmanız ya da kurmanız durumunda vergi sistemine dahil oluyorsunuz. Vergiye tabi tutulmadan Hollanda’da işler yapabilirsiniz. Belki işlerinizi büyütmek ve sabit bir şirkete dökmek isterseniz de şirket kurma işlemleri ve maliyetleri çok uygundur” ifadelerini kullandı.