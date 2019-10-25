Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile lastik sektörünün önemli aktörleri arasında yer alan Brisa, filo yönetiminde, dijital dönemi başlatıyor. Profleet Filo Yönetim Çözümleri ile sektörde örnek uygulamalar geliştiren Brisa, “dijital filo” hizmetlerini de bu çözümlere dâhil ederek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Bu hizmetler arasında yer alan Telematik ve TPMS (Lastik Basıncı ve Sıcaklık Ölçme Sistemi), Sürüş Destek Sistemi, Profleet mobil uygulaması, filoların anlık olarak takibi ve yönetimine olanak sağlıyor.
Bugün 17:24 TSİ- Teknoloji Güncelleme: Bugün 17:26 TSİ
Brisa, Dijital Filo Çağını Başlatıyor
Türkiye lastik sektörünün önemli aktörlerinden Brisa, filoların akıllı sistemlerle yönetimi için geliştirdiği dijital hizmetleri tek çatı altında sunarak, dijital filo çağını başlatacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz