Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:24 TSİ- Teknoloji G: Bugün 17:26 TSİ

Brisa, Dijital Filo Çağını Başlatıyor

Türkiye lastik sektörünün önemli aktörlerinden Brisa, filoların akıllı sistemlerle yönetimi için geliştirdiği dijital hizmetleri tek çatı altında sunarak, dijital filo çağını başlatacak
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile lastik sektörünün önemli aktörleri arasında yer alan Brisa, filo yönetiminde, dijital dönemi başlatıyor. Profleet Filo Yönetim Çözümleri ile sektörde örnek uygulamalar geliştiren Brisa, “dijital filo” hizmetlerini de bu çözümlere dâhil ederek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Bu hizmetler arasında yer alan Telematik ve TPMS (Lastik Basıncı ve Sıcaklık Ölçme Sistemi), Sürüş Destek Sistemi, Profleet mobil uygulaması, filoların anlık olarak takibi ve yönetimine olanak sağlıyor.

Bugün 17:24 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Telefonlara yüklenmemesi gereken en tehlikeli uygulamalar mask
Telefonlara yüklenmemesi gereken en tehlikeli uygulamalar
İnstagram'da bir dönemin sonu geldi mask
İnstagram'da bir dönemin sonu geldi
Kocaeli'de sigaraya boykot mask
Kocaeli'de sigaraya boykot
Canan Dağdeviren meme kanserini teşhis eden sütyen geliştirdi mask
Canan Dağdeviren meme kanserini teşhis eden sütyen geliştirdi
Apple iPhone 11 serisini tanıttı mask
Apple iPhone 11 serisini tanıttı
iPhone 11 kaç lira olacak? mask
iPhone 11 kaç lira olacak?
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar mask
O sitelerde durmak için kira ödüyorlar
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi mask
SEKA Devlet Hastaları’ndan Atatürk tepkisi
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada mask
Kocaeli Üniversitesi bakın kaçıncı sırada
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek mask
Kocaeli'de ilçeler ikiye bölünecek
Otobüslerde para alınmayacak mask
Otobüslerde para alınmayacak

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL