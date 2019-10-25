Brisa, Dijital Filo Çağını Başlatıyor

Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile lastik sektörünün önemli aktörleri arasında yer alan Brisa, filo yönetiminde, dijital dönemi başlatıyor. Profleet Filo Yönetim Çözümleri ile sektörde örnek uygulamalar geliştiren Brisa, “dijital filo” hizmetlerini de bu çözümlere dâhil ederek Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Bu hizmetler arasında yer alan Telematik ve TPMS (Lastik Basıncı ve Sıcaklık Ölçme Sistemi), Sürüş Destek Sistemi, Profleet mobil uygulaması, filoların anlık olarak takibi ve yönetimine olanak sağlıyor.