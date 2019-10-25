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KTO’da ‘İmar Yönetmeliği’ konuşuldu

Körfez Ticaret Odası sektörel konularla ilgili bilgilendirme toplantılarına, ‘İmar Yönetmenliği’ konusu ile devam etti  
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Körfez Ticaret Odası meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz, Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü Selahattin Kabadayıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi uzmanları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Osman Günler katıldı. Günler, Körfez Ticaret Odası inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin sorularını dinleyerek yeni taslakla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlikte yeni taslakla ilgili üyelerin, inşaat mühendislerinin ve mimarların görüşlerini alındı.

Bugün 17:25 TSİ - Ekonomi

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