Toyota’dan emektar çalışanlarına teşekkür

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, kurum bünyesinde 5 yılını tamamlayan 136, 15 yılını tamamlayan 240 çalışana, plaket takdim etti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 25 yıllık 105 emektar çalışanına ise 22 Ekim’de Corolla Kulüp Sosyal Tesisleri’nde şirketin İcra Komitesi, müdürleri ve ilgili çalışanların katılımıyla Hizmet Yılı Ödül Töreni düzenledi. Çalışanlara ödül ve plaketlerin takdim edildiği törende konuşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak tüm çalışanlarımız çalışma disiplinleri ve şirket bağlılıklarıyla gurur tablomuz niteliğindedir. Şirketimizde uzun yıllar boyunca emekleriyle gücümüze güç katan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, sağlık ve başarı dolu yıllar diliyorum’’ dedi.