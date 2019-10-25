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Gebze Çözüm Koleji’nde Organik Tarım Haftası Açılışı yapıldı

Çözüm Etkinlikleri-Organik Tarım Haftası(21-25 Ekim) açılış programı Gebze Çözüm Koleji okul konferans salonunda düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi
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Organik Tarım ile ilgili bir sinevizyon gösterimi ile başlayan açılış programında Okul Müdürü Muharrem Çiftci selamlama konuşması yaptı. Organik tarımın önemine vurgu yapan Çiftci, bütün Çözüm okullarında 21-25 Ekim tarihleri arasında organik tarımla ilgili etkinliklerin düzenleneceğini ifade ederken, hafta boyunca yapılacak etkinliklerde görev alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

KARİKATÜR YARIŞMASI

Açılış konuşmasının ardından Karikatürist-Yazar Demirhan Kadıoğlu, organik tarım ile görüşlerini katılımcılarla paylaşırken, karikatür sanatı hakkında da gençlerle bazı paylaşımlarda bulundu. Organik Tarım Karikatür Yarışmasında juri üyeliği yapan Demirhan Kadıoğlu karikatür yarışmasının birincisini portre çizerek belirledi. Ardından Kadıoğlu, kitaplarını imzaladı.

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