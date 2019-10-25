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TÜBİTAK Bilgem’den GTÜ öğrencilerine davet

Ülkemizin önemli Ar-Ge Merkezleri arasında yer alan Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi yetkilileri, GTÜ öğrencilerine ortaklaşa çalışma davetinde bulundu
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TÜBİTAK BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi) Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Elektronik Mühendisliği öğrencileriyle, mezuniyet sonrası iş imkanlarını konuşmak için bir araya geldi. Bilgisayar Mühendisliği Derslik Z23’te gerçekleştirilen etkinliğe katılan BİLGEM’in proje yöneticileri ve uzmanlarından Dr. Umut Tekin, Dr. Kaya Demir ve Dr. Fatih Kahraman, öğrencilere önemli konularda bilgilendirmede bulundu. BİLGEM yetkilileri, öğrencileri paydaş olarak gördüklerini belirterek, birlikte çalışma yürütme çağrısında bulundu.

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