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Mutlu Şehir Zirvesi devam ederken Kocaeli’de 92 bin işsiz var

Kartepe’de “Mutlu Şehir” zirvesi devam ederken, Kocaeli’deki işsiz sayısı ürkütücü boyutta… İŞKUR’dan aldığımız bilgiye göre dün itibarıyla Kocaeli’de 92 bin 011 işsiz bulunuyor…

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
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Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok kurumun destek verdiği “Şehircilik ve Mutlu Şehir” zirvesi Kartepe’de devam ederken, Kocaeli’deki işsizlik rakamları ürkütücü boyutta… Hatırlanacağı gibi bu aybaşında İŞKUR’un okullarda görevlendirmek için alacağı 1483 elaman için 5 binin üzerinde kişi başvurmuş, büyük izdihamlar yaşanmış, ilimizdeki işsizliği gözler önüne sermişti.   

1 YILDA 20 BİN İŞSİZ ARTTI

İŞKUR Kocaeli Şubesi’nden aldığımız bilgiye göre 25 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Kocaeli’de işsiz sayısı 92 bin 011 olarak açıklandı. İŞKUR’a başvurmayan işsizlerle birlikte, bu sayı 100 bini geçiyor. 2018 yılında ilimizdeki işsiz sayısı 71 bin 127 kişi idi. Borçları yüzünden 12 bin kişinin elektrik, 22 bin kişinin doğalgazı kesik iken, Kocaeli’de mutsuz insanların sayısı sürekli artıyor.

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Muhabir Mesut Akbulut

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