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Almanya K2019 Fuarı Heyet Ziyareti

Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda, Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen K2019 Plastik ve Kauçuk Sanayi Fuarı’na heyet ziyareti gerçekleştirildi.
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Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda, 15–18 Ekim 2019 tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen K2019 Plastik ve Kauçuk Sanayi Fuarı’na heyet ziyareti gerçekleştirildi.

Fuarda plastik ve kauçuk sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmaların standları ziyaret edilerek, sergilenen son teknoloji ürünler ve sunulan hizmetler hakkında bilgi alındı.

Bölgemiz firmaları ayrıca, K2019’da düzenlenen B2B ikili iş görüşmelerine katılarak yabancı firmalarla olası işbirliklerini değerlendirdi.

Heyet programı kapsamında, Düsseldorf Ticaret Odası ve bünyesindeki NRW International ziyaret edilerek, Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesi’ndeki sanayi faaliyetleri ile ticari iş fırsatları hakkında bilgi alındı.

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