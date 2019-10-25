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Alkollü sürücünün çarptığı baba oğul yaşam mücadelesi veriyor

Derince'de alkollü şekilde kullandığı araçla Murat Demirkır ve 7 aylık oğlu Özay'a çarpan sürücü İhsan D.'nin serbest bırakılmasına aile tepki gösterdi.
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Derince'de alkollü şekilde kullandığı araç ile bebek arabasıyla çocuklarını gezdiren aileye çarpan ve olay yerinden kaçan İhsan D., gözaltına alındığında 1,28 promil alkollü olmasına rağmen ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Derince'nin Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, yol kenarında bebek arabası ile çocuklarını gezdiren Demirkır ailesine çarptı. Kazada anne, baba ve henüz 7 aylık olan bebek yaralandı.

Kazada hızlı ve alkollü olduğu ileri sürülen İhsan D. isimli sürücünün kullandığı  41 EV 655 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen olan Murat (37) ve Günay Demirkır (31) ile bebek arabasında gezdirdikleri 7 aylık oğulları Özay'a çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin durdurmaya çalışmasına rağmen İhsan D., plakasını düşürerek olay yerinden uzaklaştı. İhsan D., ertesi gün evinde gözaltına alındı. Şahsın 1,28 promil alkollü olduğu öğrenilirken, ifadesinin alınması sonrası serbest bırakılmasına Demirkır ailesi ve yakınları tepkili. 

Durumu ağır olan Murat Demirkır ile 7 aylık olan oğlu Özay Demirkır vatandaşlar tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 1 ay önce işsiz kaldığı öğrenilen Murat Demirkır ile ağır yaralanan 7 aylık oğlu Özay'ın yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. Murat Demirkır ile Özay’ın durumları ciddiyetini koruyor.

"BU NASIL ADALET?"

Kazaya neden olan sürücünün serbest kalmasına aile itiraz ediyor. Evrensel'e konuşan ve İhsan D. hakkında şikayetçi olduklarını söyleyen Hüseyin Demirkır "Bu nasıl adalet? Yeğenim ve oğlunun hayati tehlikesi devam ederken, akollü bir şekilde araç kullandığı tespit edilen İhsan D., daha hastane işlemleri tamamlanmadan serbest bırakılıyor. Biz Pazartesi gününden bu yana hayat mücadelesi veren Murat ve oğlu Özay için çabalıyoruz, adalet böyle olmamalı. Murat beyin kanaması geçirdi, keza oğlu da öyle. Kırıkları çok, hala Murat uyutuluyor. Kazaya sebebiyet veren sürücü en azından Murat ve Özay'ın durumu netlik kazanıncaya kadar gözaltında tutulmalıydı. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz, avukatlarımız itiraz etti. Umarım gereken cezayı alacak" dedi. 

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