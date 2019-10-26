O ilçelerde 3 gün elektrikler kesilecek!

SEDAŞ tarafından yapılan açıklamada kent genelinde 30 Ekim Çarşamba, 31 Ekim Perşembe ve 1 Kasım Cuma günü, 2 ilçede elektriklerin kesileceği duyuruldu. Söz konusu duyuruda elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Kandıra ve Başiskele ilçeleri yer aldı. yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak olan kesintiler saat 09.00’da başlayacak, akşam mesai bitimine kadar sürecek. Elektrik kesilecek bölgeler şöyle;

30.10.2019 BAŞİSKELE

09:00 ile 17:00

SERDAR MAH. , SEYMEN MAH. ,

14:00 ile 17:00

KÖRFEZ MAH. , SEYMEN MAH. , saat 09:00 ile 17:00 arasında DOĞANTEPE KÖYÜ , DOĞANTEPE MAH. , YUVACIK MAH. ,

KANDIRA

09:30 ile 14:30

KEFKEN MAH. , KURTYERİ KÖYÜ , KURTYERİ MAH.

09:30 ile 14:00

BABALI KÖYÜ , BABALI MAH. , ÇAMKONAK KÖYÜ , ÇAMKONAK MAH. , ÇARŞI KÖYÜ ,

31.10.2019 KANDIRA

14:30 ile 17:00

AKÇABEYLİ KÖYÜ , AKÇABEYLİ MAH. , KEFKEN KÖYÜ , KEFKEN MAH. , saat 13:30 ile 16:30 arasında BABAKÖY MAH. , KINCILLI KÖYÜ , KINCILLI MAH. ,

01.11.2019 KANDIRA

09:30 ile 12:30

AKDURAK MAH. , BABAKÖY KÖYÜ , BABAKÖY MAH. , BALLAR KÖYÜ , BALLAR MAH. , DURAÇALİ MAH. , KARA KÖYÜ , KINCILLI KÖYÜ , KINCILLI MAH. , KURTYERİ KÖYÜ , KURTYERİ MAH. ,

13:30 ile 16:30

BABAKÖY MAH. , KINCILLI KÖYÜ , KINCILLI MAH.

BAŞİSKELE

09:00 ile 09:30

ATAKENT KÖYÜ , HAVUZLUBAHÇE KÖYÜ , HAVUZLUBAHÇE MAH. , SEYMEN KÖYÜ , SEYMEN MAH. , YENİKÖY KÖYÜ , YENİKÖY MAH. , YEŞİLKENT KÖYÜ , YEŞİLYURT KÖYÜ

09:00 ile 17:00

YENİKÖY MAH.

17:00 ile 17:30

ATAKENT KÖYÜ , HAVUZLUBAHÇE KÖYÜ , HAVUZLUBAHÇE MAH. , SEYMEN KÖYÜ , SEYMEN MAH. , YENİKÖY KÖYÜ , YENİKÖY MAH. , YEŞİLKENT KÖYÜ , YEŞİLYURT KÖYÜ