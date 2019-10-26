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Her mevsim evinizin modası Özdilek

Özdilek Ev Tekstili 2019 - 2020 / Sonbahar - Kış sezonunun en yeni ürünlerini TV reklam filmiyle tanıtıyor. Mevsimin renklerini ve doğanın enerjisini yansıtan yeni sezon koleksiyonu aynı zamanda evinde yenilikler yapmak isteyenlere ipuçları da veriyor.
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Koleksiyonda özel etnik motiflerden oluşan Ethnique deseni, eskitme efektleri mimari ve taş dokulara atıfta bulunurken gri ve huzur veren mavi tonlarıyla yatak odalarına dinginlik getiriyor. Alamo desenindeyse sezonun favori renkleri olan sarı ve tarçın çubuğunun, kül grisi rengiyle yakaladığı uyum kendini sonbahar temasında gösteriyor. Sıcak bir etki yaratan doğa temalı Alamo ve huzur veren tasarımıyla Ethnique nevresim takımları, yatak odalarının havasını değiştiriyor.

Tasarımlarıyla ev modasını yeniden şekillendiren Özdilek Ev Tekstili, yeni sezon ürünlerine ulaşmak isteyen herkesi, tüm ev tekstili mağazalarına ve Özdilekteyim.com çevrim içi alışveriş sitesine davet ediyor.

Özdilek Ethnique Çift Kişilik Nevresim Takımı 224,95 TL

Özdilek Alamo Çift Kişilik Nevresim Takımı 224,95 TL

Özdilek Delfino Şal Yaka Bornoz 159,95 TL

Özdilek Trendy Şal Yaka Bornoz 149,95 TL

Bugün 09:37 TSİ - Yaşam

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