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Girişimsel Radyoloji doktorları Cihan Hastanesi'nde!

Girişimsel radyoloji doktorları Cihan Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Girişimsel radyoloji doktorları Radyoloji Uzmanları Uzm. Dr. Çağlar DENİZve Uzm. Dr. M. Deniz BULUT, birçok hastalığın teşhisinin konulmasında yardımcı oluyor.
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Girişimsel radyoloji doktorları ilimizin sağlık alanındaki önemli hastanelerinden Cihan Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı. Birçok hastalığın teşhisinin konulmasına olanak sağlayan girişimsel radyoloji doktorları, Cihan Hastanesi’nde hastalarını bekliyor. Cihan Hastanesi’ndeki girişimsel radyoloji doktorları Bilgisayarlı Tomografi, MR, Ultrasongrafi, Kemik Yoğunluğu Ölçümü, Renkli Dopller gibi görüntüleme tekniklerine ilave olarak PenilDoppler işlemlerinde de hizmet vermeye başladı.

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ ALANLARI

Girişimsel radyoloji doktorları Uzman Dr. Çağlar DENİZ ve Uzman Doktor M. Deniz BULUT, Cihan Hastanesi’nin kadrosuna dahil oldu. Girişimsel radyoloji doktorları;Tiroid Biyopsisi, İnce İğne Aspirasyonu, Meme Biyopsisi (Tru – cut biyopsisi), Meme İşaretleme, Karaciğer Biyopsisi (Tru – cut biyopsisi), Meme Kist aspirasyonu, Apse Drenaj işlemi, Parasentez (Karından sıvı alma işlemi), Torasentez (akciğerden su alma işlemi) işlemlerini uygulayabiliyor.

Bugün 09:39 TSİ - Sağlık

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