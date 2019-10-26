Gölcük'te kayboldu, İzmit'te bulundu!

Gölcük Çiftlik Mahallesi’nde ikamet eden 43 yaşındaki zihinsel engelli Salih Yetim dün en son saat 11.00 sularında görülerek bir daha haber alınamadı. Ailesi ve çevre vatandaş tarafından her yerde aranan Yetim gece İzmit Yürüyüş Yolu’nda bulundu.