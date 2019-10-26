Gölcük Çiftlik Mahallesi’nde ikamet eden 43 yaşındaki zihinsel engelli Salih Yetim dün en son saat 11.00 sularında görülerek bir daha haber alınamadı. Ailesi ve çevre vatandaş tarafından her yerde aranan Yetim gece İzmit Yürüyüş Yolu’nda bulundu.
Bugün 09:52 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:52 TSİ
Gölcük'te kayboldu, İzmit'te bulundu!
Gölcük’te ikamet eden 43 yaşındaki zihinsel engelli Salih Yetim dün kayboldu. Her yerde aranan Salih Yetim İzmit’te bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz