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Belediyede tek maaş dönemi

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nda hazırlığı devam eden “yerel yönetimler yasası”nın detayları netleşiyor. Belediye başkanı ve meclis üyelerinin iştiraklerde görev almasına sınırlama gelecek. Başkan ve meclis üyeleri tek belediye şirketinde görev alabilecek. Birden çok görev halinde de tek şirketten maaş alınacak. Taslakta belediye başkanlarının birinci derece akrabalarının işe alınmasını engellenmesi de öngörülüyor.
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca hazırlıkları devam eden “Yerel Yönetimler Yasası” düzenlemesinin detayları netleşiyor. Belediye başkanı ve meclis üyelerinin dikkat etmesi gereken hususlar etik başlığı altında yer alacak. Taslağa göre; belediye başkanları ve meclis üyelerinin birden çok belediye şirketinin yönetiminde yer alması ve bu şirketlerin her birinden ayrı maaş almasının önüne geçilecek. Birden fazla şirkette görev alınması durumda sadece tek kurumdan maaş ödenecek. Taslakta belediye başkanlarının birinci derece akrabalarının işe alınmasının engellenmesi konusunda da çalışmalar yer alıyor.

YIL BAŞINA KADAR TAMAM

Düzenleme kapsamında etik başlığı dışında 8 başlıkta daha değişiklik yapılması planlanıyor. İmar ve planlama yasaları değişecek. Keyfi olarak parsel bazlı şahıs lehine plan tadilatı engellemesi, belediye organlarının yetki ve sorumluluklarının tekrar değerlendirilmesi, teşkilat ve personel yapılanmasında değişiklik yapılması, belediyelerin denetimlerinin daha etkin ve şeffaf hale getirilmesi gibi konular da ele alınıyor. Ocak ayına kadar tamamlanıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanan düzenlemeyle ilgili diğer partilerin de görüşleri alınacak.

Bugün 10:12 TSİ - Ekonomi

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