Harikalar Sahili resmi olarak ihaleye çıkıyor

Derince Belediye Başkanlığı, Derince Yavuz Sultan Mahallesi Harikalar Sahili’ni kapsayan 34 bin 958,29 metrekare yüzölçümlü, deniz dolgu alanında bulunan restoran, kafe, çay bahçesi, büfe, wc, oyun ve eğlence alanları gibi tesisler ile günübirlik ihtiyaçlara yönelik belirlenecek alanlar için kiralama ihalesine çıkıyor. Söz konusu ihalede “toplum yararına açık olması” şartı aranırken; kapalı teklif usulü ile 5 yıllığına kiralama ihalesi yapılacak.

3 MİLYON + KDV

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan, aylık muhammen kira bedeli 50 bin TL+KDV olarak belirlenen ihalenin yıllık muhammen kiralama bedeli ise 3 milyon TL+KDV olarak belirlendi. Söz konusu yerin ihalesi ise 6 Kasım Çarşamba günü saat 10:30’daÇenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, Belediye Hizmet Binası Derince Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak.