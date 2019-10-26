Mehmet Ali Sarı tahliye oldu

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte maddi destekte bulunduğu iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan Özsar'ın sahibi Mehmet Ali Sarı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 2016 yılının haziran ayında yapılan operasyonla gözaltına alınıp, daha sonra da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Hakkında yeniden gözaltı kararı verilen ve firar eden Mehmet Ali Sarı, polis tarafından aranıyordu.

TALEP OLUMLU KARŞILANDI

Sarı, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yeniden gözaltına alınmış, daha sonra ise tutuklanmıştı. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Sarı, 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. 1. yargı paketindeki değişikliklerden faydalanan ve kesinleşmiş hükmü Yargıtay’a taşıyan Mehmet Ali Sarı'nın avukatı, Yargıtay’ın kararını açıklayana kadar mahkeme heyetinden tahliye talep etti. Talebin olumlu karşılanmasının ardından Sarı’ya tahliye yolu gözüktü.