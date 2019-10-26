Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:27 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:35 TSİ

Mehmet Ali Sarı tahliye oldu

Uzun bir süredir FETÖ’den aranan Özsar’ın sahibi Mehmet Ali Sarı İstanbul’da havaalanında polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklanmıştı. 11 ay cezaevinde kalan Sarı tahliye oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte maddi destekte bulunduğu iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı bulunan Özsar'ın sahibi Mehmet Ali Sarı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 2016 yılının haziran ayında yapılan operasyonla gözaltına alınıp, daha sonra da çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Hakkında yeniden gözaltı kararı verilen ve firar eden Mehmet Ali Sarı, polis tarafından aranıyordu.

TALEP OLUMLU KARŞILANDI

 Sarı, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yeniden gözaltına alınmış, daha sonra ise tutuklanmıştı. 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Sarı, 11 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldu. 1. yargı paketindeki değişikliklerden faydalanan ve kesinleşmiş hükmü Yargıtay’a taşıyan Mehmet Ali Sarı'nın avukatı, Yargıtay’ın kararını açıklayana kadar mahkeme heyetinden tahliye talep etti. Talebin olumlu karşılanmasının ardından Sarı’ya tahliye yolu gözüktü.

Bugün 10:27 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
İntihara kalkışan iki çocuk babası kurtarılamadı mask
İntihara kalkışan iki çocuk babası kurtarılamadı
Fadime İlkinci hayatını kaybetti mask
Fadime İlkinci hayatını kaybetti
7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı! mask
7 kişi lise son sınıf öğrencisi kıza kabusu yaşattı!
Aileyi ezip durmadan kaçtı! Serbest bırakıldı mask
Aileyi ezip durmadan kaçtı! Serbest bırakıldı
Cezaevi firarisi kayınvalidesinin evinde saklanırken yakalandı mask
Cezaevi firarisi kayınvalidesinin evinde saklanırken yakalandı
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
İzmit listede yok, Darıca en yüksek mask
İzmit listede yok, Darıca en yüksek
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı mask
Kocaeli'de maaş zammına tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı
Yumurtayı kırınca şok oldu! mask
Yumurtayı kırınca şok oldu!
Otobüslerde para alınmayacak mask
Otobüslerde para alınmayacak
İzmit'te feci olay! mask
İzmit'te feci olay!
Hotelde intihar girişimi! mask
Hotelde intihar girişimi!

GALERİ

Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü mask
Gece gezintiye çıkan 3 arkadaş ölümden döndü
Felaket anları kameralarda mask
Felaket anları kameralarda
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı mask
10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor mask
İki çocuk annesi harabe evde yaşam savaşı veriyor
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar mask
İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var mask
Bu hastalıktan dünyada sadece 6 kişide var
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL