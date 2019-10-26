Koton sendikalı işçileri çıkarttı

Koton mağazalarında Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri (Koop-İş) Sendikası’na üye oldukları için 25 çalışanın daha genel merkez talimatıyla işten çıkarıldığı öğrenildi. Çıkarılan işçi sayısı 40'a ulaşırken işten çıkarma gerekçesi ise ekonomik kriz ve küçülme olarak gösterildi. Ancak Koton'un çalışanlarını “'Kotoncalisanlar' kullanıcı adını kullanan Instagram kullanıcısına ait hesabı takip ettiği, söz konusu paylaşımları 'like' diye tabir edilen uygunluk beyanıyla desteklediği bugün itibarıyla tespit edilmiştir” ifadeleriyle tazminatsız işten çıkardığı ortaya çıktı. Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklamada, İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Koton mağazalarının yer aldığı tüm şehirlerde basın açıklamaları yapılacağı duyuruldu. Sendikalaşmanın Anayasal bir hak olduğu belirtilen açıklamada, “Anayasal, yasal haklarını kullanmak, daha iyi koşullarda insanca yaşamak, kendilerine ve ailelerine daha iyi bir gelecek sağlamak için, hak için, adalet için, özgürlük için sendikalara üye olan işçiler kapının önüne konuyor” denildi.

Koton mağazalarında 6 bin 500'ün üzerinde çalışanın olduğu kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: “Koop-İş Sendikası olarak bunları yapan işvereni kınıyoruz. İnsanların ekmeğiyle oynayanları, işçinin aşına, ekmeğine göz dikenleri, çalışanların haklarını hiçe sayarak işyerlerini yönetenleri kınıyoruz. Eminiz ki, Koton işçisi arkadaşlarımız bu baskılardan yılmayacak. Sendikamıza üye olmaya devam edecek, onlara dayatılan bu kara düzene razı olmayacaktır. Hep birlikte mücadele edeceğiz ve bu anlayışa teslim olmayacağız.”

‘MASADA ÇÖZELİM’

İşverene seslenilen açıklamada, “Gelin sendikal örgütlenmemizin önündeki engelleri kaldırın. Gelin bir an önce oturalım, bu konuyu masa başında çözelim. Ne yaparsanız yapın bu işyerlerindeki örgütlenmemizi engelleyemeyeceksiniz” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Düşük mesai ücretleri, psikolojik baskı-bezdiri (mobbing) ve uzun çalışma saatlerinekarşı taleplerini duyuran Koton çalışanları, Twitter’da şirketin “Kotonluysak değer” sloganına karşı #KotonluysakKeder etiketi açarak hakları için destek talebinde bulunmuştu. En büyük şikayetleri çalışma saati olan çalışanlar duruma, “Haftanın 6 günü çalışanlar 45 saat çalışıyorsa ne iyi. Haftalık 60 saati geçtiğini gördük” diyerek tepki göstermişti. Koton çalışanları taleplerini ise şu şekilde sıralamıştı:

- Gece çalışmasının çift saat olarak yazılmasını ve yemek parasının verilmesini istiyoruz.

- Yemek parasının en az 25 TL olmasını istiyoruz.

- Yol ücreti ve maaş ikramiyesi istiyoruz. Market ve kıyafet çekleri istiyoruz.

- Sayım açıklarının çalışanlardan kesilmemesini ve prim sisteminin uygulamasını

istiyoruz.