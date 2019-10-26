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‘’Türkiye’nin kıyıları 2100 yılında 1 metre yükselecek’’

Kartepe Zirvesi’nde konuşan sürdürülebilirlik uzmanı Olga Chepelıanskaıa Türkiye’de sıcaklık ortalama 7 derece yükselebileceğini ve bu ısınma devam ederse Türkiye’nin kıyılarında 2100 yılına kadar deniz 1 metre yükseleceğini ifade etti
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3.’sünü gerçekleştirdiği yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyenin katıldığı "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konularının ele alındığı “Kartepe Zirvesi-2019” ilk gününde özel oturumlarla devam etti. 3. özel oturumda  “Küreselleşme ve Şehirleşme” konusu ele alındı. Programda konuşan sürdürülebilirlik uzmanı ve UNİCİTİ kurucusu Olga Chepelıanskaıa; “Türkiye’de sıcaklık, ortalama 7 derece yükselebilir. Küresel ısınma devam ederse Türkiye’nin kıyılarında 2100 yılına kadar deniz 1 metre yükselecek ve bu yükselme 3 milyon insanı etkileyecek.” dedi.

“BERLİN DUVARI YIKILDI, MEKSİKA DUVARI YÜKSELİYOR”

Konferansın moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan; “Küreselleşme 1990 ve 2000’li yılların en önemli kavramıydı. Herkes farklı yorumladı ve o yıllarda Google de en çok aranan konu oldu. Küreselleşme ile Coğrafya bir bütün oldu. Küreselleşme ideolojik bağlamda ağ sisteminin bir yansımasıydı. Küreselleşmeye karşı en önemli adım Berlin duvarının yıkılması ile başladı. Bu bütün sınırların kaldırılacağı düşüncesini getirdi. Fakat bugün gelinen noktada Berlin duvarı yıkılırken, Meksika duvarı yükselmeye başladı” açıklamasında bulundu.

“80 YILDA TÜRKİYE’DE DENİZ SEVİYESİ 1 METRE YÜKSELECEK”

Küreselleşme ve Şehirleşme özel oturumunda konuşan sürdürülebilirlik uzmanı ve UNİCİTİ kurucusu Olga Chepelıanskaıa; “Ben kentsel kalkınma ile ilgili birçok programda konuşmalar gerçekleştirdim. Yalnız ilk defa burada şehircilik ve mutluluk konusunu bir arada ele alan bir programda yer alıyorum. Şehirleri düzenlerken ilk olarak ne yapmamız gerektiğini çok iyi düşünmeliyiz. İki şekilde şehir planlaması bulunuyor. Birincisi hızlı ve birbirine benzeyen binaların inşa edildiği şehir mi olacak. Yoksa daha sürdürülebilir şehirler mi inşa edeceğiz. Türkiye yapılan bir araştırmaya göre şehirleşme de hızlı gelişen ülkelerden birisidir. Dünyanın birçok ülkesinde çok kötü yerleşim yerleri bulunuyor. Buralarda yetersiz altyapılar bulunuyor. İklim değişliğine bakıldığında Türkiye’de sıcaklık ortalama 7 derece yükselebilir. Küresel ısınma devam ederse Türkiye’nin kıyılarında 2100 yılına kadar deniz 1 metre yükselecek ve bu yükselme 3 milyon insanı etkileyecek. Sıcaklığın ve deniz seviyesinin yükselmesi, tarımı ve yerleşim yerlerinin durumu etkileyecek” ifadelerini kullandı.

“SANAYİLEŞME İLE KOCAELİ’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU GÖÇTÜR”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu; “Kocaeli’de 2 bin 800 üretim yapan fabrika var. Bu fabrikalardan 307’si yabancı yatırımcı. Şehrimiz otomotiv, kimya ve metal sanayisinde başı çekiyor. Kocaeli’nin en önemli özelliği doğal bir liman olan İzmit Körfezi. Gelişen sanayi Kocaeli’yi en gelişmiş şehirlerarasında yer almasını sağlıyor. Sanayi 1970 yılında gelişmeye başlamış. 70 yıllarda Kocaeli nüfusu 385 bin kişiydi. Yıllara göre artan sanayileşmeyi, nüfus artışı paralel olarak izlemiş. O yıllarda Kocaeli en fazla göç alan 2. il olmuş. Sanayileşme ile birlikte Göç, Kocaeli tarihinin her yıl artan bir sorunu olmuştur” dedi.

 

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