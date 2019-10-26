Bu fotoğraf Mutlu Şehir Zirvesi’nin yapıldığı ilimizde çekildi

Kartepe Zirvesi’nde bu yıl ki tema “Mutlu Şehirler” olarak belirlendi. Ancak mutluluğun konuşulduğu şehrimizde halkın ne kadar mutlu olduğu tartışılmaya başlandı. Ekonomik hayat, sosyal hayan ve sağlık konusunda mutsuz şehir olan Kocaeli’de farklı insan manzaraları var

TOPLUM MUTSUZ

Sağlık, sosyal hayat ve hayat pahallılığıyla boğuşan insanlar mutluluğun tarifini bile unuttu. Birçok insan geçim derdinde, birçok insan çevresel konular yüzünden yakalandıkları hastalıklarla boğuşuyor. İnsanlar mutsuz, ama mutluluğu tarifi yine Kocaeli’nin zirvesinden dünyaya anlatılmak isteniyor. Kartepe’de Mutlu Şehirler Zirvesi yapılırken, zirvenin eteklerindeki farklı insan manzaraları objektiflere yakalanıyor.

SEBZELERİNİ ÇÖPTEN TOPLUYOR

Bu fotoğraf Körfez Yarımca’da bir marketin çöp konteynırlarında çekildi. Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nde cuma günleri pazar kuruluyor. Pazarın kurulduğu günlerde ise marketler manav reyonundaki ürünlerin fiyatını en dibe kadar indiriyor. Ancak buna rağmen alışveriş yapacak parası olmayanlar, marketlerin çöp konteynırlarından, sebze meyve topluyor. İşte Mutlu kent Kocaeli’den, mutsuzluğu gösteren bir fotoğraf.