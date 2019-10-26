Canlı yayın olmayacak

Daha önceden bu akşam oynanacak Erbaaspor maçının canlı yayınlanacağı açıklanırken, kulüpten yapılan açıklamada canlı yayının olmayacağı belirtildi. İstenilen sayıda izleyiciye ulaşamayan canlı yayınlar için Başkan Hüseyin Üzülmez, dün yapılan imza töreninde konuyla ilgili olarak, “Yayıncı kuruluşla 1000 kişi üzerinden anlaşmıştık. Gelirin %60’nı alacaktık, olmadı. Şimdiki teklifimiz yıl sonuna kadar reklam gelirleri üzerinden olursa anlaşacağız, teklifimiz bu yönde olacak” ifadelerini kullandı.