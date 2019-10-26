Bugün 11:55 TSİ - Yaşam

Emekli öğretmen Fikriye Gül vefat etti

İzmit’te pek çok öğrenci yetiştiren Ulugazi İlkokulu’ndan emekli olan Fikriye Gül (91), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı vefat etti