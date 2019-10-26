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Emekli öğretmen Fikriye Gül vefat etti

İzmit’te pek çok öğrenci yetiştiren Ulugazi İlkokulu’ndan emekli olan Fikriye Gül (91), yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı vefat etti
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Matematik öğretmeni merhum Saadettin Kenan Gül'ün eşi, Petrol Ofisi emeklisi merhum Numan Gül ile Mimar Selim Sinan Gül'ün anneleri, Ulugazi İlkokulu emekli öğretmeni Fikriye Gül(91), yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Fikriye Gül’ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz.

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