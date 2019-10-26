Matematik öğretmeni merhum Saadettin Kenan Gül'ün eşi, Petrol Ofisi emeklisi merhum Numan Gül ile Mimar Selim Sinan Gül'ün anneleri, Ulugazi İlkokulu emekli öğretmeni Fikriye Gül(91), yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Fikriye Gül’ün cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve sevenlerine sabır dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz