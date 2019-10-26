İRADEM'den eğitime önemli destek

İRADEM, bugün açılışı yapılan, Gebze Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Z-kütüphane niteliğindeki İRADEM Kütüphanesi’nin yapımı ve ihtiyaç olunan kitaplar için ‘‘Yarınlarımız bugünlerimizden güzel olsun, bir kitap da senden olsun’’ sloganı ile düzenlemiş olduğu kitap kampanyası ile eğitime katkı olarak sundu. Açılışta konuşan İRADEM Genel Müdürü Ahmet Eser; Müreffeh devletler seviyesine millet olarak yükselebilmemiz için, her bireyin, her kurumun imkânları çerçevesinde gerek eğitim, gerekse diğer sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun kalkınmasına katkı sunması gerektiğini belirterek, işbirliğinden dolayı Okul Müdürü Gökhan Gürkaynak'a ve kitap kampanyasına destek verenlere ayrıca teşekkür etti. İRADEM HUKUK Baş Hukuk Müşaviri Av. Başak KIZILAY ERGELEN ise, "İRADEM olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli unsurlarından olan eğitim, öğretim ve gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtirken, aynı amaçla kitap kampanyasına destek verenlere de ayrıca teşekkür etti. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, KSMMMO Başkanı Mustafa Taşpınar İRADEM’e ve emeği geçenlere teşekkür etti. Açılışta konuşan, Gebze Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökhan Gürkaynak; “Kampanya dâhilinde kütüphanemize 917 kitap kazandırdık. Böylece toplam 6571 kitap ile öğrencilerimize zengin bir kaynak sunmuş olduk. Okulumuza bu güzel kütüphaneyi kazandıran İRADEM Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ESER Bey’e ve İRADEM Ailesine öğrencilerim adına teşekkürü borç bilirim” dedi. Konuşmaların ardından protokol tarafından kütüphanenin açılış kurdelesi kesilerek kütüphane resmen öğrencilerin kullanımına açıldı.