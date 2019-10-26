Kocaelili şoförler dikkat! O yol 4 gün kapalı olacak

TÜPRAŞ Hamsu Hattı çalışmaları nedeniyle Mevlana Kavşağı trafiğe kapatılacak. Çalışmalar kapsamında vatandaşların sorun yaşamamaları için özel ve toplu taşıma araçları için geçici güzergah belirlendi. TÜPRAŞ Hamsu hattında 4 günlük çalışma yapacak. 26 Ekim tarihi itibariyle başlayacak çalışmalar kapsamında Plajyolu Mevlana Köprülü Kavşağı trafiğe kapatılacak. Bu kapsamda öze ve toplu taşıma araçları için geçici güzergah belirlendi.

GEÇİCİ GÜZERGAH BELİRLENDİ

Çalışmalar kapsamında D-100 Derince istikametinden gelip Plajyolu, SGK, Sekapark ve Kuruçeşme bölgesine gidecek araçlar Seka Devlet Hastanesi bölgesindeki alternatif güzergahları veya öncesinde D-100 Şirintepe Üst geçidinden Cumhuriyet Mahallesi güzergahını kullanacak. D-100 İzmit istikametinden gelip Plajyolu, SGK bölgesine gidecek özel ve toplu taşıma araçları Mevlana Köprülü Kavşağı, Sekapark geçişinden Plajyolu sahil yolunu veya öncesinde Seka Devlet Hastanesi köprülü kavşağından Sekapark, Plajyolu sahil yolunu kullanacak.

ŞEHİR MERKEZİNE GİDECEK ARAÇLA

Plajyolu, SGK bölgesinden şehir merkezine veya Sekapark’a gidecek özel ve toplu taşıma araçları Mevlana Köprülü Kavşağı’ndaki yeni yapılan Plajyolu gidiş yolunu kullanacak. Kuruçeşme’den şehir merkezine gidecek özel ve toplu taşıma araçları Mevlana Köprülü Kavşağı üstündeki sola dönüş kolunu kullanabilecek. Sekapark sahil yolundan Plajyolu ve SGK bölgesine gidecek araçlar Mevlana Köprüsü’ne dönmeden sahil yolunu kullanacak.