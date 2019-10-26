KOÜ'lü öğretim üyesi hayatını kaybetti

Gölcük Değirmendere sakinlerinden Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Oymak vefat etti. Nostalji Kafenin eski sahibi Murat Oymak'ın abisi ve Kocaeli'de geniş bir çevre tarafından tanınan Çağdaş Oymak'ın da babası olan Rıfat Oymak bugün İkindi namazına müteakip Değirmendere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Kocaeli Gazesi olarak ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz